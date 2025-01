Brandrede von Hoffenheim-Star: "Wenn ich alles sage, bekomme ich die höchste Strafe"

Andrej Kramaric war stinksauer. Nach der 0:5-Klatsche gegen den FC Bayern wollte er gar nicht erst über das Spiel reden. Es sei ihm ohnehin „völlig klar gewesen, dass das passiert“, schimpfte der Stürmer der TSG Hoffenheim am Mikrofon von ESPN los. Das Gastspiel in München sei „nur ein Spiegelbild der ganzen Sch***-Saison“ gewesen.

Im Anschluss redete sich der Kroate in Rage. „Ich bin ehrlich und noch soft, denn wenn ich alles sage, was mir durch den Kopf geht, bekomme ich wahrscheinlich die höchste Strafe in der Geschichte der Bundesliga. Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich mich so fühle. Wenn das keiner ändert, werde ich es versuchen. Wenn ich anfange zu reden, hören mir alle zu“, sagte Kramaric mit Blick auf die Gesamtsituation bei den Kraichgauern: „Nichts funktioniert, seitdem sich im Verein etwas geändert hat.“