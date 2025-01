Kane schwärmt von genialer Verbindung

Harry Kane fügte sich nach seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023 nahtlos in das System der Bayern ein. In einem Interview bei France Football gab er aber zu, dass er die besondere Verbindung zu einem alten Kollegen aus seinen Zeiten bei Tottenham vermisse.

Bei France Football schwärmte Kane: „Ich habe mich unglaublich gut mit Heung-Min Son verstanden. Ich denke auch, dass er einer der am meisten unterschätzten Spieler in den Top-Ligen ist.“

Son und Kane spielten acht Jahre lang zusammen

Traumduo Kane-Musiala bei Bayern?

Wie schon bei den Spurs ist Kane auch in München ein Torgarant. Beim knappen 1:0-Erfolg in Gladbach am vergangenen Wochenende erzielte Kane den umjubelten Siegtreffer. Es war bereits sein 15. Treffer in der laufenden Bundesligasaison, dazu gab Kane sieben Assists.