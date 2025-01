Kehl verblüfft mit Transfer-Aussage: Kommt kein neuer BVB-Star?

Borussia Dortmund stellt mit Niko Kovac zumindest auf der Trainerposition die Weichen für die Zukunft . Was die Verstärkung auf dem Platz angeht, verlief es bisher eher ruhig. Lediglich Salih Özcan kam vorzeitig von seiner Leihe aus Wolfsburg zurück.

Diese Aussagen am Rande des 3:1-Erfolg gegen Donezk in der Champions League erstaunen durchaus, da der Kader der Schwarz-Gelben schon seit geraumer Zeit als recht klein gilt. Die zahlreichen Ausfälle in der Hinrunde konnten häufig nicht adäquat aufgefangen werden. Und mit Donyell Malen wurde ein potenzieller Stammspieler im Winter abgegeben.