Marmoush bald weg? Toppmöller gibt Update zu Eintracht-Star

SID 09.01.2025 • 14:45 Uhr Der Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hofft, dass sein Topstürmer über den Winter hinaus am Main bleibt.

Trainer Dino Toppmöller vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat seinen umworbenen Topstürmer Omar Marmoush in die Pflicht genommen.

„Bisher gibt es keine Anzeichen, dass er abgelenkt ist“, sagte Toppmöller vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte am Samstag beim FC St. Pauli (15.30 Uhr). Letztlich müsse Marmoush, der mit einem Transfer zu Manchester City noch in diesem Winter in Verbindung gebracht wird, die Antwort aber „selbst auf dem Platz geben“.

Toppmöller hofft auf Marmoush-Verbleib

Bislang habe es „keinen Kontakt“ zwischen den betroffenen Vereinen gegeben, sagte Toppmöller, daher „brauchen wir gar nicht großartig darüber sprechen“. Der 44-Jährige stellte aber auch klar: „Wir würden uns alle wünschen, dass er bleibt.“

Zuletzt hatte Sky darüber berichtet, dass Manchester City den mit 13 Toren zweitbesten Angreifer in der laufenden Bundesligasaison noch in diesem Winter auf die Insel locken will. Im Raum steht eine Ablöse von 50 bis 60 Millionen Euro, die SGE soll sogar 80 Millionen fordern für den Ägypter, der noch bis 2027 am Main unter Vertrag steht. Das sind „momentan Spekulationen“, kommentierte Toppmöller die Berichte. „Das ist part of the business.“

