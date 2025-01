Kompany: "Wir gehen voll rein in jedes Spiel"

SID 31.01.2025 • 10:55 Uhr Der Bayern-Trainer will trotz der hohen Belastung keine Rücksicht nehmen.

Sieben Spiele in 28 Tagen - Bayern München steht vor einem heißen Februar. Aber Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany will trotz der hohen Belastung keine große Rücksicht auf seine Stars nehmen. „Wir gehen voll rein in jedes Spiel. Wir wollen grundsätzlich jedes Spiel so stark wie möglich angehen. Ich mache mir keine Sorgen, der Kader ist für diese Momente gebaut“, sagte Kompany vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Holstein Kiel.

Es sei aber natürlich wichtig, fügte der Belgier an, „einen Kader zu haben, wo wir tauschen können. Der Hintergedanke ist, dass die Spieler fit bleiben müssen.“ Auch Routinier Müller wollte das Belastungsthema nicht allzu hoch hängen. „Wir sind Profis und es gewohnt, alle drei Tage zu spielen“, betonte er.

Kompany will noch nicht an die Playoffs denken

Auf die Bayern warten neben den zwei Playoff-Spielen in der Champions League gegen Manchester City oder Celtic Glasgow (11./12. und 17./18. Februar) im Februar noch fünf Ligapartien. Nach Kiel geht es gegen Werder Bremen. Danach steht für den Rekordmeister das Topspiel in der Bundesliga gegen Doublesieger Bayer Leverkusen an (15.2.), anschließend warten noch die Spitzenteams Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart.