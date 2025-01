Bayern-Update zu Tel: "Was jetzt um Mathys passiert, ist extrem"

Bayern-Trainer Vincent Kompany geht davon aus, dass ihm Mathys Tel am Samstag gegen Holstein Kiel (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) zur Verfügung steht.

„Für mich ist nur wichtig, dass er noch bei uns ist. Und jeder Spieler soll bis zum letzten Moment voll einsatzbereit sein. Wenn etwas passiert, dann passiert etwas. Wenn nicht, dann nicht“, sagte der 38-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag.

Eberl: „Mathys ist Bayern-Spieler“

Auch Sportvorstand Max Eberl meldete sich zu Wort. „Mathys ist Bayern-Spieler. Dementsprechend wird er, wenn er morgen dabei ist, hoffentlich auf Torejagd gehen“, sagte er: „Natürlich ist es immer schwer, sich bei einem Champions-League-Teilnehmer durchzusetzen. Uns hat er gesagt, er will weg - das versuchen wir gerade bestmöglich zu handeln. Wir müssen dem ja auch gerecht werden, was sich die Spieler bei uns vorstellen.“

So bleibt der mögliche Wechsel von Tel ein heißes Thema an der Säbener Straße. Eberl bestätigte gleichzeitig aber auch, dass in Sachen Tel große Summen diskutiert werden.