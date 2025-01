"Mach's gut, Teddy": Frank Mill nimmt Abschied von verstorbenem BVB-Liebling

Der plötzliche und unerwartete Tod von Wolfgang de Beer , den alle bei Borussia Dortmund nur „Teddy“ nannten, stürzt die BVB -Familie in tiefe Trauer. Der frühere Torwart, der am heutigen Donnerstag seinen 61. Geburtstag gefeiert hätte, gewann insgesamt neun Titel mit dem BVB.

De Beer wollte in den Urlaub fahren

„Jeder wird mir da zustimmen. Ich habe mit unserem früheren Mitspieler Günter Kutowski telefoniert, und er sagte mir, dass Wolfgang demnächst drei Wochen in den Urlaub fahren wollte. Er war ein bodenständiger und guter Mensch, den jeder in der BVB-Familie geschätzt hat.“



Mill erinnert sich: „Seine herzensgute Art hat jeden in der Kabine angesteckt. Es war so schön: Wenn Wolfgang den Raum betrat, hatten alle sofort gute Laune. Ich denke sehr gerne an unsere gemeinsame Zeit zurück. Unerreicht bleibt natürlich der Pokalsieg. Feiern konnte er auch.“



Der besagte Pokaltriumph mit dem berühmten Final-Doppelpack von Norbert Dickel gegen Werder Bremen (4:1) hat in der BVB-Historie einen besonderen Rang: Es war der erste Dortmunder Titel seit 1966, er begründete den BVB-Aufschwung der Neunziger.