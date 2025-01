Neuer Musiala-Vertrag? Eberl kündigt Überraschung an

Max Eberl hat im Poker um die Zukunft von Jamal Musiala ein Update abgegeben. Der Sportvorstand des FC Bayern kündigte dabei eine Überraschung an.

Im ZDF-Sportstudio wurde Eberl darauf angesprochen, dass Superstar Musiala in den Verhandlungen um einen neuen Vertrag angeblich eine Ausstiegsklausel anstrebe. Stocken die Gespräche nun?

„Von außen denkt man, es stockt, und innen arbeiten wir in Ruhe weiter. Und irgendwann wird es die Überraschung geben“, sagte Eberl vielsagend.

Ausstiegsklausel für Musiala? Das sagt Eberl

Wie eine solche Überraschung denn aussehen solle, wollte der Bayern-Boss nicht verraten. Auch zu einer möglichen Ausstiegsklausel äußerte er sich nicht im Detail: „Wollen wir alle Punkte durchgehen, wie so ein Vertrag aussieht?“

Musiala, der den 1:0-Sieg der Münchner in Gladbach am Samstag erkrankt verpasst hatte, steht noch bis 2026 unter Vertrag. Eberl und Co. versuchen seit Wochen intensiv, den 21-Jährigen von einer neuerlichen Unterschrift zu überzeugen.