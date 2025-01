Notbremse: DFB sperrt BVB-Star Schlotterbeck

Bei der turbulenten Partie am Samstag in Dortmund sah Schlotterbeck bereits in der 21. Minute die Rote Karte, nachdem der 25-Jährige zuvor den Bremer Stürmer Marco Grüll vor dem Strafraum am Oberkörper geschoben und so zu Fall gebracht hatte. In der Folge erspielte sich der BVB in Unterzahl eine 2:0-Führung, Werder glich aber noch aus.