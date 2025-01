Schlüsselspiel verloren: Hoffenheim kurz vor der Abstiegszone

Neues Jahr, alte Sorgen: Die TSG Hoffenheim kommt in der Fußball-Bundesliga auch 2025 nicht in Schwung. Unter Trainer Christian Ilzer wartet der Tabellen-15. seit dessen Debüt auf einen Pflichtspielsieg, den Jahresauftakt gegen den VfL Wolfsburg verlor die TSG verdient mit 0:1 (0:1). Relegationsplatz 16 rückt für Ilzer und Co. immer näher.

Mohamed Amoura (29.) brachte die Gäste in Sinsheim in Führung und beendete den kleinen Negativlauf von zwei Niederlagen vor der Winterpause. Wolfsburg hält mit dem Dreier Anschluss an die internationalen Plätze, nur drei Punkte fehlen aktuell zu Rang sechs. Hoffenheim trennt vor dem schwierigen Spiel beim Tabellenführer Bayern München am Mittwoch (20.30 Uhr) nur noch ein Zähler vom Tabellen-16. 1. FC Heidenheim.