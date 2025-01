Nach 21 Jahren: Bayer kostet BVB einen Nimbus

Der BVB kassierte beim 2:3 (1:3) seine erste Heimniederlage an einem Freitag seit dem 30. Januar 2004 gegen Erzrivale Schalke 04, das 0:1 damals im Revierderby war zugleich die zuvor letzte zu Beginn eines Bundesliga-Jahres. In der Liga verlor Dortmund erstmals seit dem 0:1 gegen den VfB Stuttgart in der Vorsaison am 6. April wieder ein Heimspiel.