Mysterium um auf die Bank gesetzten Wirtz: „Es ist was Internes“

Florian Wirtz sitzt gegen Borussia Dortmund zunächst nur auf der Bank. Xabi Alonso und Simon Rolfes erklären die Entscheidung nur in Andeutungen, Experte Ballack wird hellhörig.

Trainer Xabi Alonso erklärte seine Entscheidung nur in Andeutungen. „Es ist etwas Unerwartetes heute Morgen passiert. Er hat kein Problem, es ist etwas Internes“, sagte der Spanier bei DAZN .

Wirtz? „Vielleicht gab es einen Disput“

In der zweiten Halbzeit dürfe man allerdings wieder mit Wirtz rechnen, so Alonso. „Kein Problem“, bekräftigte der 43-Jährige, der seinen Offensivkünstler in der 60. Minute beim Stand von 3:1 für Patrik Schick einwechselte (im SPORT1-Liveticker).