Rose will Xavi langfristig in Leipzig halten

Trainer Marco Rose vom Bundesligisten RB Leipzig hofft auf einen langfristigen Verbleib von Spielmacher Xavi Simons. Der Niederländer solle „gerne so lange wie möglich“ bei den Sachsen bleiben, sagte Rose am Freitag.

Simons bei Leipzig, bis der „große Schritt“ kommt

Der Coach freue sich, dass der Offensivspieler nun „wirklich auch zu uns gehört“, so Rose: „Und dann warten wir ab, wie er sich weiterentwickelt, was in der Zukunft für Themen aufkommen.“

In seiner ersten Saison bei RB hatte Xavi Simons mit zehn Toren und 15 Vorlagen in 43 Pflichtspielen voll überzeugt. In der laufenden Spielzeit kommt er auf fünf Treffer und vier Assists in 17 Partien, fehlte jedoch auch wochenlang wegen einer Sprunggelenksverletzung.