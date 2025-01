Sahin darf auf Rückkehrer hoffen

Die Personallage beim BVB entspannt sich etwas. Neben Rotsünder Pascal Groß kehrt wohl auch Karim Adeyemi für das Spiel am Freitag in Frankfurt ins Team zurück.

Neben Pascal Groß, der nach abgelaufener Rotsperre wieder einsatzbereit ist, könnte auch Karim Adeyemi ins Team zurückkehren. Der Angreifer, der nach der Grippewelle als Letzter noch fehlte, reiste für das Auswärtsspiel am Freitag ( 20.30 Uhr im LIVETICKER ) beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt nach.

Sahin nimmt BVB-Stars in die Pflicht

Von ihnen erwartet er nach klaren Worten in vielen Einzelgesprächen, „dass sie eine Reaktion zeigen müssen“. Nach der peinlichen Vorstellung in Kiel, mit der Dortmund die Hinrunde auf Rang zehn beendete, habe er seine Mannschaft „niedergeschlagen“ erlebt, aber auch „sehr selbstkritisch“, berichtete Sahin am Donnerstag.