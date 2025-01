FC Bayern: Kimmich bescheinigt Kane "herausragende Partie"

Der Stürmerstar erzielt erstmals seit November ein Tor aus dem Spiel heraus, besticht für sein Team aber auch mit Fleiß in der Defensive.

Es muss nicht immer ein Hattrick sein: Auch ohne eine erneute Tore-Show war Harry Kane nach dem 2:1 (1:0) beim SC Freiburg der umjubelte Mann beim FC Bayern . „Er war in unserem Strafraum, hat alles wegverteidigt, lag auf dem Boden, hat sich reingehauen, eine Gelbe abgeholt, hat gekämpft, ist zurückgerannt“, lobte Joshua Kimmich den englischen Stürmerstar bei Sky : „Es war eine herausragende Partie von ihm.“

Und das, obwohl Kane in den vergangenen Wochen doch so „ordentlich auf die Socken bekommen“ habe, wie Kimmich anmerkte. Die seit November andauernde Torflaute aus dem Spiel heraus oder der mindestens unglückliche Auftritt in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam (0:3) unter der Woche hatte Kane jedoch nicht allzu stark verunsichert, wie Vincent Kompany betonte.