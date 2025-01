Freiburger Ärger nach Bayern-Tor - Kompany reagiert

Es war die Aufreger-Szene beim des 2:1-Erfolgs der Bayern in Freiburg : Der Zweikampf zwischen Minjae Kim und Freiburg-Keeper Noah Atubolu vor dem 2:0 des Rekordmeisters.

Was war passiert? Nach einer Ecke hatte Kim den Ball im Fünfmeterraum mit dem Rücken ins Tor bugsiert (54.). Atubolu sah bei der Aktion etwas unglücklich aus und beschwerte sich anschließend vehement beim Schiedsrichtergespann.

Atubolu erklärt Aufreger-Szene

„Natürlich sehe ich am Ende nicht gut aus. Ich habe es so wahrgenommen, dass ich beim Torschuss blockiert werde“, erklärte Atubolu seinen Standpunkt im Sky -Interview.

„Wenn wir uns vorstellen, dass ich nicht zum Ball gehe, dann würde der aufs Tor gehen. Also muss ich zum Ball. Wenn Kim mich dabei mit seinem Arm ins Tor drückt und ich in der Luft das Gleichgewicht verliere, ich nicht stabil stehen kann - dann passiert das, was da passiert ist.“