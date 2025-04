Europacup: Bundesliga so schlecht wie seit vier Jahren nicht mehr

Nach dem Aus von Bayern München und Borussia Dortmund in der Champions League sowie dem Scheitern von Eintracht Frankfurt in der Europa League finden die Halbfinals erstmals seit vier Jahren ohne deutsche Beteiligung statt.

Vielversprechender Start, viele Enttäuschungen

Ein so schlechtes Abschneiden hat durchaus Seltenheitswert. Vor der Saison 2020/21 gab es 2016/17 und 2004/05 keinen Halbfinalisten aus der Bundesliga. Dabei waren in dieser Spielzeit gleich acht deutsche Mannschaft in die drei internationalen Wettbewerbe gestartet, fünf davon in der Königsklasse.