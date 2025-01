Trainer-Hammer? BVB-Treffen mit Rangnick!

Borussia Dortmund hat die Suche nach einem neuen Trainer in dieser Woche intensiviert . Im Zusammenhang mit dem vakanten Posten beim BVB wird nun ein brisanter Name gehandelt: Ralf Rangnick.

Die BVB-Bosse Lars Ricken und Hans-Joachim Watzke haben sich am Montag in Salzburg mit dem aktuellen Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft getroffen. Einen entsprechenden Sky -Bericht kann SPORT1 bestätigen. Von einem „Retter-Job“ bis Sommer ist die Rede.

Personalie Rangnick birgt Brisanz

Aktuell wird die Mannschaft interimsweise von U19-Trainer Mike Tullberg betreut. Bei seinem Einstand am vergangenen Wochenende trennten sich die Schwarz-Gelben 2:2 von Werder Bremen. Auch in der Champions League gegen Schachtar Donezk am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker bei SPORT1) wird Tullberg erneut an der Seitenlinie stehen.