Bundesliga: Geheimtreffen! Diese BVB-Enthüllung lässt aufhorchen

Nach Informationen der Zeitung sind die BVB-Bosse am Montagnachmittag zu einem Geheimtreffen nach Salzburg gereist, um den derzeit vereinslosen Kroaten von einem Engagement in Dortmund zu überzeugen.

BVB: Geheimtreffen mit Kovac

In der Champions League gegen Schachtar Donezk am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker bei SPORT1) wird zunächst erneut Mike Tullberg als Interimstrainer die Dortmunder coachen. Der Interimstrainer hatte am vergangenen Wochenende bei seinem ersten Auftritt an der Seitenlinie der Schwarz-Gelben zwar nur 2:2 gegen Werder Bremen gespielt, mit seiner energetischen Art jedoch bereits einige Fans in seinen Bann gezogen.