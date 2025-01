Transfer-News: Marmoush-Deal offenbar vor dem Abschluss

Dank Marmoush: Rekord-Hinrunde der SGE

In der laufenden Saison überzeugte Marmoush durchweg und verhalf der Eintracht mit 25 Scorerpunkten zur besten Hinrunde der Vereinsgeschichte. Die SGE muss offenbar in der zweiten Saisonhälfte andere Wege finden, um Tore zu schießen und am Ende der Saison ihren dritten Platz in der Tabelle zu verteidigen.