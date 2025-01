Undav: Ein Comeback "wie im Bilderbuch"

Trainer Sebastian Hoeneß hatte vor dem Wiederbeginn der Hinrunde nur zu gerne zugegeben, dass einer wie Undav seiner Mannschaft einfach abgehe. In der 60. Minute wechselte er ihn dann ein, gemeinsam mit Winterzugang Jacob Bruun Larsen belebte er das Spiel des VfB, "Das war genau das, was wir uns gewünscht haben", sagte Hoeneß.

Der VfB hat nun fast ein Überangebot an Offensivkräften, benötigt sie aber auch angesichts des vollen Programms zunächst bis zum Monatsende: Leipzig, Freiburg und Mainz in der Bundesliga, Bratislava und Paris Saint-Germain in der Champions League. "Wir wissen", sagt Undav, "dass es harte Wochen werden."