Rückkehrer Undav lässt Stuttgart jubeln

Deniz Undav erzielt bei seinem Comeback den Siegtreffer gegen den FC Augsburg, der nun zunehmend in den Abstiegskampf verwickelt wird.

Deniz Undav erzielt bei seinem Comeback den Siegtreffer gegen den FC Augsburg, der nun zunehmend in den Abstiegskampf verwickelt wird.

Während die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß damit an die internationalen Plätze heranrückte, geraten die Augsburger zunehmend in den Abstiegskampf.

Der VfB hatte mehr vom Spiel, kam aber zunächst kaum zu guten Chancen - ehe Undav gleich seine erste nutzte. Der Sieg ist eine willkommene Anschubhilfe. Bis zum Ende des Monats stehen bei den Stuttgartern noch fünf Spiele auf dem Programm: in der Bundesliga gegen Leipzig, Freiburg und Mainz, in der Champions League bei Slovan Bratislava und gegen Paris St. Germain. Augsburg, das nur eines seiner vergangenen acht Spiele gewann, wird zunehmend in den Abstiegskampf verwickelt.