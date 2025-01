VfL-Pflichtsieg gegen Kiel? "Weit gefehlt!"

Die Hinrunde in der Bundesliga schloss der VfL Wolfsburg mit einem klubinternen Torrekord ab, dennoch rechnet Trainer Ralph Hasenhüttl im Heimspiel gegen Holstein Kiel und die schwächste Defensive der Liga am Freitagabend (20.30 Uhr) nicht mit einem Selbstläufer. „Jeder denkt, das ist ein Pflichtsieg. Aber weit gefehlt!“, sagte Hasenhüttl am Donnerstag.

Die Niedersachsen spielen eine überzeugende Saison und kämpfen mit 27 Punkten um die internationalen Plätze. „Es geht darum, seine Aufgabe zu erfüllen. Dann kann man am Wochenende auf die Konkurrenz gucken. Es ist sehr eng da vorne. Es sind so viele gute Mannschaften mit so viel Qualität. Wenn du da am Ende vorne mit dabei sein willst, muss sehr viel passen“, sagte Hasenhüttl: „Wir haben eine gute Möglichkeit. Aber es ist noch ein sehr weiter Weg zu gehen.“