Sahin verkündet Hiobsbotschaft: Mehrere BVB-Spieler sind krank

Mehrere Spieler sind erkrankt. Dennoch will der BVB gegen den Double-Gewinner seine Aufholjagd starten.

Borussia Dortmund hat vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr) Probleme mit Erkrankungen. „Bei uns geht ein bisschen die Grippewelle durch“, berichtete Trainer Nuri Sahin am Mittwoch.

Nach der kurzen Winterpause muss der BVB vom sechsten Tabellenplatz aus eine Aufholjagd starten, um es wieder in die Champions League zu schaffen. „Ich bin froh, dass es wieder losgeht, dass wir uns endlich wieder messen können. Es hat gutgetan - jetzt kann’s losgehen“, sagte Sahin. „Wir wollen uns verbessern und endlich Konstanz auf den Platz bekommen.“

Sahin will gegen Leverkusen auf Sieg spielen lassen. „Für die Tabelle wäre es extrem wichtig. Gegen all die großen Namen haben wir eigentlich immer unsere Leistung gebracht“, sagte er. „Wir wollen unbedingt gewinnen. Das kann ein gutes Omen sein, um in einen Flow zu kommen.“