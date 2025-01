FC Hollywood war gestern

Max Eberl sieht sich in den anhaltenden Verhandlungen mit seinen Top-Stars einem Riegel von echten Freunden und guten Kollegen gegenüber. Für den Bayern-Sportvorstand eine knifflige Aufgabe, für den Verein und seine Zukunft vielleicht gar nicht so schlecht.

Es war ein klares Zeichen, das Jamal Musiala und Thomas Müller vor knapp einer Woche aussendeten: Während Leroy Sané nach dem Sieg gegen Hoffenheim beim Interview stand, platzierten sich die beiden Bayern-Stars neben ihrem Kollegen und machten ihre Scherze . Es drängte sich der Eindruck auf: In dieser Mannschaft stimmt es. Viele Spieler sind befreundet - das zeigen und sagen sie auch.

Beim Rekordmeister hat sich inmitten der Vertragsverhandlungen mit Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Alphonso Davies und weiteren eine spannende Konstellation ergeben: Die Profis halten sich gegenseitig die Stange. Bundestrainer-Legende Sepp Herberger hätte wohl von elf Freunden gesprochen, die da für den FC Bayern auf dem Platz stehen. „Phonzy und Leroy sind meine beiden engsten Freunde. Sie sind großartige Spieler und sehr wichtig für uns. Wir werden sehen, was passiert. Aber ich würde mich freuen, in den nächsten Jahren mit ihnen zu spielen“, sagte Musiala auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Feyenoord Rotterdam am Mittwoch.