Zehn Jahre nach Tragödie um Bundesliga-Star: "Du bleibst für immer"

Am 10. Januar 2015 kam Junior Malanda bei einem Autounfall ums Leben . Auch auf den Tag genau zehn Jahre später ist der VfL Wolfsburg immer noch im Gedanken an ihren Ex-Spieler vereint.

Im Trainingslager im portugiesischen Almancil hielt das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl eine Schweigeminute für Malanda ab - und erinnerte zudem via Social Media an den tragisch verunglückten Mittelfeldspieler.

„Genau zehn Jahre ist es nun her. Du bleibst für immer in unseren Herzen, Junior!“, schreiben die Wölfe einen Tag vor ihrem Rückrunden-Auftakt bei der TSG Hoffenheim: „Dieser Tag gibt uns allen Grund, traurig zu sein. Trotzdem werden wir dich auch heute so in Erinnerung behalten, wie du warst: immer positiv, immer am Lachen, immer lustig.“