Zoff um Skandal-Spiel: Rudi Völler schaltet sich ein

DFB-Boss Rudi Völler äußert sich zu Bochums Sieg am Grünen Tisch - und erklärt, was ihm dabei „Bauchschmerzen“ bereite.

DFB-Boss Rudi Völler äußert sich zu Bochums Sieg am Grünen Tisch - und erklärt, was ihm dabei „Bauchschmerzen“ bereite.

Fußball-Deutschland diskutiert über Bochums Sieg am Grünen Tisch im „Skandalspiel von Köpenick” gegen Union Berlin - nun hat sich auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler in die Diskussion eingeschaltet.

„Das Einzige, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, falls diese zwei Punkte mehr für Bochum am Ende der Saison entscheidend sein sollten bei einem Nicht-Abstieg“, sagt der 64-Jährige am Rande der Vorführung der neuen DFB-Doku in Dortmund auf SPORT1-Nachfrage.