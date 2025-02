AfD-Chef stichelt mit Bayern-Aussage gegen Hoeneß!

Der AfD-Chef Tino Chrupalla hat behauptet, dass ihm zwei deutsche Nationalspieler zum Ergebnis seiner Partei bei der Bundestagswahl gratuliert hätten. Dabei schickte er auch noch eine Provokation an Uli Hoeneß.

„Ich möchte mich für die vielen Gratulationen bedanken - unter anderem von zwei deutschen Nationalspielern und ehemaligen Bayern-Spielern. Also von daher auch viele Grüße an Uli Hoeneß“, sagte Chrupalla auf einer Pressekonferenz am Montag.