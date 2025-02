Bayer gegen Bayern: Josip Stanisic heizt Bundesliga-Kracher weiter an

SPORT1 15.02.2025 • 14:54 Uhr Josip Stanisic vom FC Bayern spielte in der vergangenen Saison noch in Leverkusen und wurde dort Doublesieger. Jetzt macht er eine Kampfansage an seine alten Kollegen.

Die Rückkehr von Josip Stanisic zum FC Bayern verlief sehr holprig. Wegen eines Außenbandrisses im rechten Knie verpasste der Außenverteidiger die gesamte Hinrunde. Seit dem 2:1-Erfolg in Freiburg ist der 24-Jährige zurück auf dem Platz.

„Wir haben einen starken Kader, in dem jeder wichtig ist. Die aktuelle Form ist gut und wir werden jetzt in der finalen Phase der Saison noch besser werden. Die Leverkusener spielen auch in dieser Saison sehr gut. Nach den anfänglichen leichten Schwierigkeiten sind sie in den letzten Wochen wieder auf Top-Niveau“, blickte Stanisic auf das Duell mit seinem Ex-Klub am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER) auf der offiziellen Bayern-Website voraus.

Stanisic half bei Bayer-Double

Vor dem Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen macht Stanisic eine klare Kampfansage und heizt damit das Topspiel weiter an: „Wir wollen und werden das Spiel aber gewinnen.“

Im Leihjahr hatte der gebürtige Münchner mit Leverkusen das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen. Zu den Triumphen steuerte Stanisic vier Tore und sechs Assists bei - unter anderem traf er zum 1:0 beim letzten Aufeinandertreffen von Bayer und den Bayern.

„Dieses Jahr hat mich weitergebracht. Am Anfang war es nicht einfach, ich habe nicht viel gespielt und war weg von zu Hause. In der Rückrunde habe ich dann meine Chance genutzt“, verriet der junge Familienvater und fügte hinzu: „Ich bin als Mensch und als Spieler gewachsen, mein Mindset ist jetzt ein anderes.“

Deshalb möchte Stanisic „Verantwortung übernehmen“: „Vor meiner Zeit in Leverkusen war ich vielleicht in der Außenwahrnehmung noch der ehemalige Jugendspieler. Nun will ich das Team und die Spieler um mich herum noch mehr motivieren und mitreißen, weil ich noch mehr gehört werde als vor meiner Leihe.“