Bayer-Ikone Schneider erwartet Bayern-Klatsche

„Eine Vorentscheidung sehe ich nur dann, wenn die Bayern in Leverkusen gewinnen. Aber daran glaube ich nicht, mein Tipp lautet 4:1 für Bayer“, verriet der 51-Jährige in seiner kicker -Kolumne.

Trotz des aktuellen Tabellenrückstands sieht der ehemalige Nationalspieler Bayer im Vorteil – in erster Linie aufgrund der frischen Kräfte nach der Rotation gegen Wolfsburg und der Bayern-Belastung in der Champions League.

„Sie tanzen noch auf drei Hochzeiten“

Trotzdem sei Bayer weiterhin auf allen Ebenen konkurrenzfähig: „Sie tanzen noch auf drei Hochzeiten – und dies sehr ansehnlich.“ In der Bundesliga, im Pokal und in der Champions League mischt die Werkself vorne mit. Ein Sieg am Samstag gegen Bayern ist Pflicht, um die Hoffnungen im Meisterschaftsrennen am Leben zu halten.