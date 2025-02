Bayern-Abwehrschlacht: Leverkusen beißt sich die Zähne aus

Viele intensive Duelle, wenig magische Momente: In einem insgesamt hitzigen Bundesliga-Topspiel hat Spitzenreiter FC Bayern München Verfolger und Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit 0:0 in Schach gehalten und den Acht-Punkte-Vorsprung in der Tabelle mit einer wahren Abwehrschlacht verteidigt. Im Kampf um die Meisterschaft hilft der Punktgewinn den Münchnern mehr als den Leverkusenern.