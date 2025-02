Der FC Bayern sorgt für Negativ-Rekord - das gab es seit 1992 noch nie!

Der FC Bayern sorgt im Topspiel bei Bayer Leverkusen für ein historisches Novum - in negativer Hinsicht.

So harmlos war der FC Bayern noch nie! Im Topspiel bei Bayer Leverkusen (Endstand: 0:0) blieb der Rekordmeister im kompletten ersten Durchgang ohne eigenen Torschuss. Damit sorgten die Bayern für einen Negativ-Rekord.

Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung im Jahr 1992 war der FCB in der Bundesliga noch nie in einer Hälfte ohne einen Torschuss geblieben. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum mehr als 1.100 Spiele der Bayern statistisch erfasst.