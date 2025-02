Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß plant Rückzug

Angesichts der aufgeheizten Stimmung auf Social Media will Uli Hoeneß die Anzahl seiner öffentlichen Auftritte drastisch zurückfahren.

Angesichts der aufgeheizten Stimmung auf Social Media will Uli Hoeneß die Anzahl seiner öffentlichen Auftritte drastisch zurückfahren.

Uli Hoeneß ist von der öffentlichen Debattenkultur in Deutschland tief enttäuscht - und das nicht nur im Sport.

„Du kannst dich nicht mehr so aus dem Fenster lehnen, weil du da viel zu schnell einen auf die Hörner kriegst“, sagte Hoeneß dem Nachrichtenportal t-online und begründet damit auch seinen sukzessiven Rückzug aus der Öffentlichkeit.

Sie sorgten dafür, dass man für Aussagen, die gut gemeint gewesen seien, sofort Ärger in der Öffentlichkeit bekomme.

Hoeneß genervt

„Ich habe in diesem Jahr nur einen Vortrag zugesagt, weil ich genervt davon bin, dass jedes Wort, das ich da sage, sofort auf die Goldwaage gelegt wird“, sagte Hoeneß.

Eine Aussage, die ihm in jüngerer Vergangenheit auf die Füße gefallen ist, war die versprochene Meisterschaft für den FC Bayern.

„Das habe ich auf einem dieser Vorträge gesagt“, erinnert sich Hoeneß: „Ich wurde gefragt, ob der FC Bayern dieses Jahr das Triple gewinnt. Da habe ich gesagt: ‚Nein, das kann man nicht garantieren. Aber was ich zusagen kann, ist die Meisterschaft.‘“

Hoeneß nur noch im Stadion

Er selbst, so deutete Hoeneß an, werde langfristig in der Öffentlichkeit nur noch im Stadion zu sehen sein.