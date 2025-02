Bayern-Star klagt an: "Nicht immer fair behandelt"

SPORT1 24.02.2025 • 12:11 Uhr Beim FC Bayern ist auf Eric Dier Verlass, wenn er gebraucht wird. Nach seiner starken Leistung gegen Frankfurt nutzt er die Gelegenheit für eine klare Botschaft in Richtung Heimat.

Eric Dier lieferte beim souveränen 4:0-Sieg des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt eine herausragende Leistung ab – nicht zum ersten Mal, seit er in München spielt. Der Innenverteidiger, der für den verletzten Dayot Upamecano in die Startelf rückte, sorgte mit dafür, dass die sonst so gefährlichen Offensivspieler der Gäste kaum Torchancen hatten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach dem Spiel verriet der Engländer bei ESPN, dass er auch deshalb so motiviert sei, weil er sich in seiner Heimat nicht genügend wertgeschätzt fühlt und schon abgeschrieben wurde.

Dier: „Das hat mich motiviert“

„Das ist in der Tat so. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht immer fair behandelt wurde“, sagte Dier: „Das hat mich motiviert, als ich hierherkam. Ich möchte für diesen Klub so gut spielen wie möglich.“

Und das tut er, wenn er sich unter Trainer Vincent Kompany beweisen darf. Der 31-Jährige ist im Abwehrzentrum nur die Nummer 3 in der Hackordnung der Bayern hinter Minjae-Kim und Dayot Upamecano.

{ "placeholderType": "MREC" }

Einen wichtigen Fürsprecher hat Dier in Thomas Müller. Er habe ihm schon viele Ratschläge gegeben, sagte Dier über das Urgestein der Bayern. Aber während der Engländer die Details für sich behalten wollte, war Müller etwas auskunftsfreudiger, was sein Eindruck vom englischen Teamkollegen ist.

„Er braucht immer zehn bis 15 Minuten, um zu merken, dass er ein sehr guter Spieler ist. Aber dann ist er sehr stark“, fand der 35-Jährige lobende Worte.

Kane mit Mega-Lob für Ersatzspieler

Zuspruch gab es auch von einem langjährigen Weggefährten.

„Er war großartig, vom ersten Tag, als er hierherkam. Er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass wir in der vergangenen Champions-League-Saison so weit gekommen sind. Er war einer der konstantesten Spieler bei uns“, schwärmte Stürmerstar Harry Kane bei ESPN von seinem Landsmann.

{ "placeholderType": "MREC" }

In dieser Saison müsse sich Dier zwar hinten anstellen, „weil Upa und Minjae das fantastisch machen“, so Kane: „Wenn er aber seine Chance bekommen hat, war das Niveau sogar noch höher. Heute war er herausragend, vom Anpfiff bis zum Abpfiff. Ich freue mich sehr für ihn. Es ist nicht einfach, so eine Leistung abzurufen, wenn man nicht oft spielt.“

Dier in England seit Jahren außen vor

In der englischen Nationalmannschaft spielt Dier indes schon seit Jahren keine Rolle mehr. Das letzte von bislang 49 Länderspielen bestritt er im Dezember 2022, als er bei der WM in Katar im Achtelfinale gegen den Senegal in der Schlussphase eingewechselt wurde.

Auch bei Tottenham Hotspur, wo er fast zehn Jahre lang spielte und zum Nationalspieler wurde, hatten sie zuletzt keine Verwendung mehr für den Innenverteidiger. Im Januar des vergangenen Jahres wurde er für eine Leih-Gebühr von 3,5 Millionen Euro nach München verliehen.

Am Saisonende wechselte er dann ablösefrei zu den Bayern, sein Vertrag in London wurde nicht verlängert.

Das gleiche Schicksal droht ihm nun auch in München - trotz seiner konstant guten Leistungen. „Wir wissen um den Wert von Eric Dier“, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach dem Spiel gegen Frankfurt: „Trotzdem hast du eine Kaderpolitik, die du entscheiden musst. Wir müssen auch Geld sparen.“