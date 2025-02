Bundesliga: Schreckmoment um Musiala nach Zaubersolo

Nächster Schritt in Richtung Meisterschale: Der FC Bayern München hat einen souveränen 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt eingefahren und den Platz an der Tabellenspitze weiter gefestigt, bangt aber um zwei Unterschiedsspieler.

Michael Olise brachte den deutschen Rekordmeister kurz vor dem Pausenpfiff in Führung (45.+3), Hiroki Ito erhöhte mit seinem Premierentor für die Münchner auf 2:0 (62.). Jamal Musiala traf nach einem wundervollen Solo zum 3:0 (83.). Musiala tanzte dabei einige Frankfurt-Spieler aus und verzückte damit die Experten. Laura Wontorra sprach bei DAZN von einem „Yee-haw”-Moment, auch Experte Michael Ballack schwärmte. Serge Gnabry setzte in der Nachspielzeit noch einen drauf und erzielte das 4:0 (90.+3) - gleichbedeutend mit dem Endstand.

Bayern bangt um Musiala und Kimmich

Nach seinem Tor war Musiala am Boden liegengeblieben und musste nach Rücksprache mit dem medizinischen Personal ausgewechselt werden. Musiala war wohl im Rasen hängen geblieben, Experte Michael Ballack spekulierte, dass die Bänder des Torschützen bei der Aktion in Mitleidenschaft gezogen wurden. Musiala ging jedoch nicht direkt in die Katakomben, er nahm nach seiner Auswechslung auf der Auswechselbank Platz.