Bayern veröffentlichen neue Stadion-Hymne

Die Grundlage der neuen Hymne bildet der in der Fanszene bekannte Gesang „Immer vorwärts FC Bayern – Deutscher Meister, Münchens Stolz“, der die tiefe Liebe und Hingabe der Anhänger zum Rekordmeister widerspiegeln soll.

Die Fans hatten eine professionelle Aufnahme dieses Songs selbst organisiert. Dafür waren die Anhänger nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Heidenheim in ihrer Südkurve geblieben und hatten die neue Hymne mit Unterstützung des Startenors Jonas Kaufmann eingesungen.

An der Aktion hatten sich knapp 8.000 Fans beteiligt.

Neue Bayern-Hymne läuft kurz vor dem Spiel

Herausgekommen ist bei der Aktion eine neue Hymne, die in Zukunft auch bei den Heimspielen der Bayern in der Allianz Arena abgespielt werden soll. Das Lied wird als letztes Lied vor dem Einlaufen zu hören sein.

„Dieses Projekt zeigt, was möglich ist, wenn eine Idee auf Leidenschaft trifft und eine Gemeinschaft voller Hingabe dahinter steht. Die Hymne gehört uns allen. Sie ist das Echo unserer Liebe zum FC Bayern und ein Zeichen unserer Verbundenheit zu der einzigartigen 125-jährigen Clubgeschichte“, so die Fans, die an der Entstehung der Hymne beteiligt waren.