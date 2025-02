Bayern-Wechsel? "Das wäre das Traumszenario"

Patrick Wimmer hat klare Vorstellungen, was seine Zukunft angeht. Dabei hat er einen Klub auserkoren, bei dem er unbedingt einmal spielen will.

Seit dreieinhalb Jahren spielt Patrick Wimmer in der Bundesliga. Nach einem Jahr bei Arminia Bielefeld zog es den Österreicher im Sommer 2022 für fünf Millionen Euro zum VfL Wolfsburg. In der Zukunft würde der Offensivspieler einmal gerne beim FC Bayern spielen.

In einem Interview mit den Salzburger Nachrichten erklärte der 23-Jährige: „Bayern München wäre das Traumszenario. Das ist ein Weltklasse-Verein, der ganz in der Nähe von Salzburg liegt.“

Er ist sich allerdings bewusst, dass dafür sehr viel zusammenpassen müsste. „Das ist noch in weiter Ferne. Erst einmal muss ich mich in Wolfsburg bewähren und dann sehen wir weiter“, so der 21-malige österreichische Nationalspieler.