BVB verkündet Deal mit Top-Talent!

Kabar sah bei Bundesliga-Debüt Gelb-Rot

Kabar wechselte 2019 von der Hammer SpVg in die U14 des BVB und durchlief seitdem sämtliche Jugendmannschaften. In der laufenden Saison feierte der Verteidiger sein Debüt für die BVB-Profis und stand seitdem vier Mal in der Bundesliga auf dem Platz. Bei seiner Bundesliga-Premiere in Augsburg (1:2) sah der 18-Jährige direkt auch eine Gelb-Rote Karte.