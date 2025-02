Bundesliga: BVB-Star gnadenlos ausgepfiffen

Das Verhältnis bleibt weiterhin angespannt. Jeder Ballkontakt des BVB-Innenverteidigers Waldemar Anton wird am Samstagnachmittag mit einem unermüdlichen und gellenden Pfeifkonzert von den Auswärtsfans begleitet.

Anton fällt Treueschwur auf die Füße

Der 28-Jährige wechselte im Sommer nach Dortmund. Pikant dabei: Ein paar Monate zuvor hatte er seinen Vertrag bei den Stuttgartern verlängert und dem Verein öffentlich die Treue geschworen. „Warum sollte ich ständig wechseln, wenn ich mich in einer Stadt oder bei einem Verein wohlfühle?“, erklärte er damals.

BVB-Star Anton: „Unter die Gürtellinie“

Schon im September, beim Auswärtsspiel des BVB in Stuttgart, musste sich Anton Pfiffe, Schmähplakate und Beleidigungen gefallen lassen.

„Ich habe gewusst, was hier auf mich zukommt. Ich hoffe, dass es jetzt vorbei ist mit der ganzen Geschichte. Die Fans haben das bekommen, was sie wollten. Ich glaube, es ist jetzt in Ordnung“, reagierte der BVB-Neuzugang nach dem Spiel. Dennoch gab der deutsche Nationalspieler zu, dass das ein „gesellschaftliches Problem“ sei und vieles „unter die Gürtellinie“ gehe. Ändern könne man daran offenbar nichts.