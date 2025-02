Bundesliga: Gladbach-Star kritisiert eigene Fans

Borussia Mönchengladbach verliert sein Heimspiel in Unterzahl deutlich gegen den FC Augsburg. Nach der Partie richtet Stürmer Tim Kleindienst kritische Worte an die eigenen Fans.

Borussia Mönchengladbach verliert sein Heimspiel in Unterzahl deutlich gegen den FC Augsburg. Nach der Partie richtet Stürmer Tim Kleindienst kritische Worte an die eigenen Fans.

Ein Tag zum Vergessen! Borussia Mönchengladbach hat sein Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 0:3 (0:0) verloren . Viele Gladbach-Fans verließen bereits früh das Stadion, was Stürmer Tim Kleindienst nach der Partie kritisierte.

Danach richtete er sich an die eigenen Fans: „Leider war es auch für uns als Mannschaft nicht schön zu sehen, dass viele das Stadion schon frühzeitig verlassen haben. Das haben wir als Mannschaft, selbst bei so einer Leistung, meiner Meinung nach nicht verdient.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Gladbach-Torwart sieht Rot bei Comeback

Die Fohlen kassierten in der 70. Minute das 0:3. Spätestens nach dem dritten Treffer des Augsburgers Alexis Claude-Maurice war die Niederlage besiegelt. Allerdings sah es schon früher schlecht für Kleindienst und Co. aus, denn ihr Torwart Jonas Omlin sah bei seinem Comeback in der 28. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte.