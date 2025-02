Bundesliga heute: Wolfsburg - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Überraschung um Wirtz

SPORT1-AI 08.02.2025 • 15:07 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen reist mit einer beeindruckenden Serie zur Volkswagen Arena, denn die Werkself ist seit sechs Bundesliga-Spielen gegen den VfL Wolfsburg ungeschlagen.

Bayer-Coach Xabi Alonso gibt Florian Wirtz eine Pause. Der Superstar sitzt gegen Wolfsburg vorerst nur auf der Bank, nachdem er unter der Woche beim dramatischen DFB-Pokal-Sieg gegen Köln über die vollen 120 Minuten ran musste.

Wolfsburg - Leverkusen: Die offiziellen Aufstellungen:

Wolfsburg: Müller – Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle – Svanberg, Arnold, Wimmer – Tiago Tomás, Wind, Amoura

Leverkusen: Hradecky – Mukiele, Tah, Hermoso – Arthur, Andrich, Xhaka, Hincapié – Tella, Boniface, Aleix García

Wolfsburg - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der VfL Wolfsburg hofft, seine Heimstärke unter Beweis zu stellen, nachdem sie in den letzten fünf Bundesliga-Heimspielen drei Siege eingefahren haben. Besonders erfreulich für Trainer Ralph Hasenhüttl ist die Rückkehr von Patrick Wimmer, der nach einer Gelbsperre wieder spielberechtigt ist. Wimmer war in seinen letzten beiden Bundesliga-Spielen an drei Toren direkt beteiligt und ist damit nach Jonas Wind der zweitbeste Scorer der Wölfe im Jahr 2025.

Leverkusens Auswärtsrekord und Alonsos Erfolg Bayer 04 Leverkusen beeindruckt nicht nur mit einer starken Saisonbilanz von 45 Punkten, sondern auch mit einer bemerkenswerten Auswärtsserie. Die Werkself ist seit 26 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen, was die zweitlängste Serie in der Bundesliga-Geschichte ist. Alonso hat die Möglichkeit, den Rekord von Udo Lattek einzustellen, der als Bundesliga-Trainer in 27 Auswärtsspielen in Folge ungeschlagen blieb. Leverkusen hat in dieser Saison zudem die beste Chancenverwertung bei Großchancen und wird versuchen, diese Stärke auch in Wolfsburg auszuspielen.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg Standardsituationen könnten in diesem Duell entscheidend sein. Wolfsburg hat in dieser Saison die meisten Tore nach Eckbällen erzielt, während Leverkusen in dieser Kategorie knapp dahinter liegt. Allerdings hat der VfL auch die meisten Gegentore nach Ecken kassiert, was eine Schwachstelle darstellt, die Leverkusen ausnutzen könnte. Beide Teams haben in dieser Saison Punkte nach Führungen abgegeben, was auf eine spannende Dynamik im Spielverlauf hindeutet. Leverkusens Patrik Schick, der in dieser Saison bereits 14 Tore erzielt hat, wird versuchen, seine Torflaute gegen Wolfsburg zu beenden, während die Wölfe auf ihre starke Standardbilanz setzen.

Wird VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

