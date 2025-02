In der ARD wurde Heintz gefragt, ob es nach dem Schlusspfiff einen Disput mit Granit Xhaka gegeben habe, und worum es dabei ging. „Was war denn mit Xhaka? Das ist noch einer von den Vernünftigen“, antwortete der 31-Jährige zunächst.

„Sehr arrogant” - Heintz muss sich „beherrschen“

„Aber was da bei Leverkusen teilweise rumläuft: Mit welcher Arroganz, da muss ich mich beherrschen, was ich sage“, regte sich Heintz im Folgenden auf. Namen nannte der Innenverteidiger jedoch nicht, aber besonders die Spieler auf der Bank hätten sich wohl unsportlich verhalten. „Was die reingerufen haben, wie sie sich präsentiert haben. Gerade zum Schluss, wie sie uns provoziert haben“, ärgerte sich Heintz bei Sky: „Da müssen die nicht noch provakant bis zu unserer Eckfahne laufen und uns Sachen an den Kopf werfen, nur weil wir heute gut dagegengehalten haben.“ Das Verhalten sei „sehr arrogant“ gewesen.