Bundesliga: Hoeneß spricht über Fall Kimmich!

In einem Interview mit der Münchner AZ , sagte Hoeneß: "Joshua und ich haben ein großes Vertrauensverhältnis zueinander, aber wir sitzen jetzt nicht jeden Tag zusammen."

Insofern könne er nicht beantworten, warum der DFB-Kapitän mit einer neuerlichen Unterschrift in München zögere. Unklar ist, wann das AZ -Interview geführt wurde. Ein erster Teil war vor den Enthüllungen um den Kimmich-Poker erschienen, die neuen Aussagen zu dem DFB-Kapitän wurden danach veröffentlicht.

Hoeneß schimpft über Berater - und erklärt Kimmich-Ausnahme

Die Bayern hatten ihr Angebot an den 30-Jährigen jüngst zurückgezogen . Die Entscheidung hatte der Aufsichtsrat um Hoeneß am Montag getroffen. Eine Einigung ist zwar weiterhin nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlicher geworden.

„Viele Dinge gefallen mir nicht, die sich momentan in der ganzen Branche entwickeln”, sagte Hoeneß: „Gerade, was die Berater verdienen, das ist teilweise nicht in Ordnung. Das Verhältnis zwischen Arbeit und Bezahlung ist meiner Meinung nach teilweise vollkommen absurd.“