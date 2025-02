Ein delikater Kurswechsel - in mehr als einer Hinsicht

Es könnte der finale Schritt sein, der den Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Joshua Kimmich schnell beenden könnte. Der Rekordmeister hat sein unterschriftsreifes Angebot zurückgezogen. Jetzt liegt der Ball beim Spieler. Bleibt der 30-Jährige in München oder zieht es ihn ins Ausland?

Fakt ist: Mit dieser überraschenden Maßnahme haben die Klub-Bosse das Heft des Handelns wieder in ihrer Hand. Die Zeit des ruhigen und geduldigen Abwartens ist jetzt vorbei. Man ist nicht mehr Bittsteller, sondern stellt selbst die Bedingungen.

Fakt ist aber auch: Es ist ein riskantes Spiel, denn Kimmich könnte jetzt umgehend seine Münchner Zeit für beendet erklären und damit genau das tun, was Max Eberl eigentlich verhindern wollte.

Erst vor drei Wochen hatte der Sportvorstand beteuert, dass die Verhandlungen mit dem DFB-Kapitän auf einem guten Weg seien . Und noch am Sonntagabend machte er nach der Partie gegen Frankfurt den Eindruck, als wäre seine Geduld noch nicht am Ende.

Bayern-Bosse wollen Klarheit

Mittlerweile ist das Schnee von gestern. Die Aufsichtsratssitzung tags darauf führte dazu, dass die Bayern in die Offensive gehen. Schmusekurs war gestern.

Bayern will nicht mehr warten

Eine mögliche Absage zu so einem späten Zeitpunkt würde das Zeitfenster für einen Ersatz-Transfer extrem klein werden lassen. Zudem steht die Bittsteller-Rolle dem Verein nicht gut zu Gesicht.

Und: An der Säbener Straße ist die Verwunderung groß, warum sich Kimmich mit seiner Entscheidung so lange Zeit lässt. Schließlich rollte man ihm in den vergangenen fünf Monaten regelrecht den roten Teppich aus.