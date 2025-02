Bundesliga: Leon Goretzka mit rätselhaftem Post

SPORT1 06.02.2025 • 22:09 Uhr Geburtstagskind Leon Goretzka freut sich über zahlreiche Gratulanten - und setzt einen Post ab, der Rätsel aufgibt.

Leon Goretzka hat sich an seinem 30. Geburtstag mit einem rätselhaften Post zu Wort gemeldet. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern bedankte sich bei seinen Gratulanten und teilte ein bekanntes Gedicht des britischen Schriftstellers Rudyard Kipling.

„Ich lasse euch mal ein paar Zeilen hier ...“, schrieb Goretzka bei Instagram vielsagend. Was er seinen Fans damit mitteilen wollte, ließ er offen.

Auffällig: So manche Zeile des Stücks mit dem Titel „Wenn“ passt gut zu der aktuellen Situation des langjährigen Nationalspielers. In dem Gedicht geht es unter anderem darum, sich in schwierigen Momenten selbst treu zu bleiben.

Vertrauen, Geduld, neue Anfänge - was will Goretzka seinen Fans sagen?

Goretzka hatte im vergangenen Jahr so manchen Rückschlag zu verkraften. Zunächst wurde er nicht für die Heim-EM nominiert, dann fand er sich beim FCB in der zweiten Reihe wieder. Er galt als Verkaufskandidat, Einsatzminuten waren ihm lange nicht vergönnt. Erst in den vergangenen Wochen hatte er sich wieder ins Team gespielt.

„Wenn keiner dir mehr glaubt, nur du vertraust dir“, heißt es in der ersten Strophe des Gedichts: „Und du erträgst ihr Misstrauen in Geduld.“ Geduldig war Goretzka fraglos, mit Leistung verdiente er sich Spiele.

In dem Kipling-Werk ist aber auch von neuen Anfängen die Rede: „Du beginnst noch einmal ganz von vorne und sagst kein Wort, was du dabei riskierst.“ Auch diese Zeile passt zu Goretzkas jüngstem Werdegang. Denn bis auf wenige Ausnahmen ertrug er sein Schicksal ohne öffentliche Wortmeldungen.