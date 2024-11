Stellten ihn brisante Aussagen ins Bayern-Abseits?

In der Nationalmannschaft spielt Goretzka schon seit längerer Zeit gar keine Rolle mehr. Letztmals kam er im November 2023 bei der Pleite in Österreich zum Einsatz.

Champions-League-Halbfinale als Schlüsselereignis für Goretzka?

Goretzka gilt als unbequem

SPORT1 -Informationen zufolge gehört auch zur Wahrheit, dass Goretzka als unbequem gilt. Seine klare Haltung zu politischen Themen wie Corona, Rechtsradikalismus und der WM in Katar bringt ihm immer wieder Respekt der Fans und der Öffentlichkeit ein. Seine Kritik am WM-Gastgeberland von 2022 (Zitat: „Das ist ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend“) bescherte dem damaligen CEO Oliver Kahn aber auch unangenehme Fragen der Scheichs. Der Wüstenstaat trat zu dieser Zeit als Sponsor des Rekordmeisters auf.

Auch beim DFB war man nicht immer glücklich über Goretzkas klaren Aussagen. Der 29-Jährige wird in PR-Fragen von Raphael Brinkert beraten. Der gilt als einer der erfolgreichsten Strategen in seinem Bereich und begleitete 2021 als „kreativer Kopf“ den siegreichen Bundestagswahlkampf von Olaf Scholz.

Der Bundestrainer sagte jüngst über die anstehende Vergabe der WM 2034 nach Saudi-Arabien: „Wir haben in Katar gesehen, dass zu viele politische Themen belasten können.“ Fußballer sollen sich also möglichst ausschließlich auf Fußball konzentrieren – eine Linie, die man 2022 nicht verfolgte. Goretzka galt dabei als eine treibende Kraft, was ihm in der Branche einen entsprechenden Ruf einbrachte.