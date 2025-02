Experte reagiert auf Hammer um Star-Schiri

„Verdiente Würdigung seiner großartigen Karriere“

„Ich wünsche ihm aber auch, dass er die Spiele so gut es geht genießen kann, um so nochmal die absolut verdiente Würdigung seiner großartigen Karriere zu erfahren“, erklärte Wagner.

Brych war „Phantom-Tor“-Schiri

Brych schilderte am Sonntag bei Welt TV , dass es ein Prozess zur endgültigen Entscheidung gewesen sei: „Als Sportler merkt man, dass es immer schwieriger wird, diesem Leistungsniveau standzuhalten. Ich habe mit meiner Frau gesprochen. Auch mit dem DFB. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man die nächste Saison planen müsste. Und in diese Saison werde ich nicht mehr gehen.“

Brych ist mit 352 Einsätzen der Rekord-Schiedsrichter in der Bundesliga. Am 3. Spieltag der aktuellen Saison hatte er mit seinem 345. Spiel Wolfgang Starks Bestmarke überboten. Seinen wohl kuriosesten Einsatz hatte er am 18. Oktober 2013: Im Duell TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen gab er das „Phantom-Tor“ von Stürmer Stefan Kießling - der Ball war durch ein Loch im Netz von außen in den Kasten gegangen.