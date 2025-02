Bundesliga: Wie einst Rost und Butt - Atubolu stellt Rekord ein

Noah Atubolu gelingt am Freitagabend Historisches. Gegen den Bremen stellt der Freiburger Keeper seine Qualitäten als Elfmeter-Killer unter Beweis.

Noah Atubolu gelingt am Freitagabend Historisches. Gegen den Bremen stellt der Freiburger Keeper seine Qualitäten als Elfmeter-Killer unter Beweis.

Noah Atubolu vom SC Freiburg verleiht dem Begriff Elfmeter-Killer eine neue Bedeutung. Beim 5:0-Kantersieg über den SV Werder Bremen hat Atubolu seinen vierten (!) Elfmeter in Serie erfolgreich pariert.

Den Schuss ins rechte Eck von Werder-Neuzugang André Silva ließ Atubolu gekonnt zur Seite wegklatschen und feierte sich anschließend entsprechend. Damit zieht der SCF-Keeper mit den Rekordhaltern Bern Leno (2014), Frank Rost (2007), Hans-Jörg Butt (2000) und Thomas Zander (1980) gleich - die ebenfalls je vier Elfmeter am Stück halten konnten. Fünf vereitelte Strafstöße in Folge? Das gelang bisher noch keinem Keeper.

Atubolu: „Ich habe da so meine Tricks“

”Ich beschäftige mich viel mit Elfmetern. Ich habe da so meine Tricks, die ich natürlich nicht verrate, was bis jetzt sehr erfolgreich war", gab sich Atubolu im Interview bei DAZN zufrieden.

Auch Trainer Julian Schuster fand lobende Worte für seinen Keeper: „Das war heute sehr reif, nicht nur beim Elfmeter. Atu hat es wirklich sehr gut gemacht. Er hält gut und am Fuß kann er auch noch was. Das ist natürlich eine tolle Kombi, wir sind froh, dass wir ihn haben“, freute sich der Coach der Breisgauer.

Grifos reagiert auf kläglichen Fehlschuss

Kurios: So gut Freiburg Elfmeter-Tore auch verhindert, so miserabel ist die eigene Ausbeute vom Punkt. Keiner der letzten sechs (!) Strafstöße führte zum Torerfolg. In dieser Saison vergab Freiburg bereits fünf Elfmeter.