Nächster BVB-Transfer offiziell

Der BVB macht den nächsten Transfer offiziell. Torhüter Diant Ramaj verstärkt die Schwarz-Gelben, wird aber zunächst in Dänemark spielen.

Der BVB macht den nächsten Transfer offiziell. Torhüter Diant Ramaj verstärkt die Schwarz-Gelben, wird aber zunächst in Dänemark spielen.

Der 23-Jährige kommt von Ajax Amsterdam und erhält beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Auflaufen wird er für Dortmund aber zunächst nicht: Der Klub verlieh Ramaj mit sofortiger Wirkung bis Saisonende an den dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Diant ist ein junger deutscher Torhüter, der noch viel Entwicklungspotenzial besitzt“, sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl über den früheren Frankfurter: „Spielpraxis ist für ihn aktuell das Allerwichtigste – und die wird er nun in Kopenhagen bekommen. Für die Rückrunde in Dänemark und in der Conference League wünschen wir ihm maximalen Erfolg.“