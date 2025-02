BVB: Erster Neuzugang für Kovac?

Der BVB steht nach Medienberichten vor der Verpflichtung eines neuen Keepers. Diant Ramaj, aktuell bei Ajax Amsterdam, soll schon am Montag den Medizincheck absolvieren.

Neuzugang für Borussia Dortmund und Trainer Niko Kovac? Nach Informationen von Sky stehen die Schwarz-Gelben vor der Verpflichtung von Diant Ramaj. Der 23 Jahre alte Keeper - aktuell bei Ajax Amsterdam unter Vertrag - soll schon am Montag seinen Medizincheck absolvieren und danach einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.

Laut Sky will der BVB den ehemaligen U20-Nationalspieler zunächst bis Sommer an den FC Kopenhagen ausleihen, ehe er zu Dortmund zurückkehrt. Demnach liege mit beiden Klubs eine Einigung vor. Die Ablöse soll sich auf fünf Millionen Euro belaufen.

Ramaj war im Sommer 2023 von Eintracht Frankfurt nach Amsterdam gewechselt. War er in der ersten Saison noch als Stammkeeper aufgelaufen, kommt er in der aktuellen Spielzeit lediglich auf eine Partie für die Profis. Viermal spielte er für die zweite Mannschaft.

Weitere Neuzugänge für Kovac?

Trainer Kovac hatte am Sonntag seine erste Trainingseinheit in Dortmund geleitet. Neben Ramaj steht auch der schwedische Linksverteidiger Daniel Svensson vor einem Wechsel zum BVB .

Nach SPORT1-Informationen landete Svensson am Sonntag um 10.58 Uhr in Dortmund. Der Verteidiger, noch bis 2026 unter Vertrag, soll per Leihe mit Kaufoption zu den Westfalen kommen.